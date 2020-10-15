Пригожин попал в черный список ЕС из-за нарушения режима санкций по Ливии

Бизнесмен из РФ Евгений Пригожин попал в обновленный черный список Евросоюза по Ливии за нарушения санкционного режима в отношении этой страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опубликованное решение совета ЕС.

Так, Пригожин попал под санкции, так как ЕС связывает с его именем нахождение в стране наемников ЧВК «Вагнер», которая «причастна к многочисленным и повторяющимся нарушениям оружейного эмбарго в Ливии», установленным резолюцией Совбеза ООН.

Компания «Конкорд», которую возглавляет Пригожин, ранее отвергла его причастность к указанной ЧВК.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани.

Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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