Помпео продолжит публиковать удаленные письма Клинтон

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что продолжит публиковать письма кандидата Демократической партии на выборах 2016 года и бывшего госсекретаря США Хилари Клинтон, удаленные с ее частного сервера. Об этом пишет Bloomberg.

«Мы продолжим поступать правильно и обеспечим передачу всей этой переписки по электронной почте в нужное место. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы у американского народа была возможность увидеть столько, сколько мы сможем справедливо показать», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Белый дом возобновил расследование по факту использования Хиллари Клинтон личной почты для отправки секретной информации: Госдеп опросил уже 130 должностных лиц. Тем временем демократы обвинили президента США в расправе над политическими конкурентами. Администрация Трампа заверила, что расследование затянулось только потому, что чтение всех писем Клинтон заняло 3,5 года.

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