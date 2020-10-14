В Минске проходит шествие сторонников Лукашенко

На центральном проспекте Минска проходит шествие сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко «За мирную Беларусь», пишет РИА «Новости».

Аналогичная акция проходила неделю назад. Организаторы описывают шествие как «мероприятие в поддержку мира и стабильности».

В шествии приняли участие около 200 человек. Они планируют спеть гимн и возложить цветы к Вечному огню. Некоторые несут иконы. Также периодически раздаются лозунги в поддержку власти.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бабарико прокомментировал встречу с Лукашенко в СИЗО

— Тихановская получила премию имени Маккейна

— Лавров призвал пресечь любые ультиматумы в ситуации в Белоруссии