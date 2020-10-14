Пресс-служба президента Киргизии опровергла сообщения о скорой отставке президента

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не говорил о конкретных сроках своей отставки. Об этом сообщила «Интерфаксу» его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

По ее словам, ни в одном заявлении Жээнбекова не говорится о конкретной дате его ухода с должности.

«Сейчас в прессе и в соцсетях муссируется информация о том, что Жээнбеков обещал уйти с должности президента «в течение трех дней» (после назначения премьера - ИФ). Жээнбеков да, заявлял, что уйдет с должности президента страны, но про какие три дня говорят Садыр Жапаров и его сторонники, не понимаем», — заявила Стамалиева.

Ранее Стамалиева говорила, что Жээнбеков уйдет в отставку после проведения в стране парламентских выборов.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Жапарова.

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