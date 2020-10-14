Белоруссия выразила Украине озабоченность указом Зеленского о привлечении белорусов

Минск выразил послу Украины в Белоруссии Игорю Кизиму озабоченность указом украинского президента Владимира Зеленского о привлечении специалистов из Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МИД Белоруссии.

«Дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием указа президента Украины «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению МИД, подписанный Зеленским закон «в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства».

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