Президент Киргизии согласился на отставку после новых парламентских выборов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку после проведения в стране парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Толгонай Стамалиеву.

«Президент уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле, — после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны», — говорится в сообщении.

Ранее премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что 15 октября президент страны Сооронбай Жээнбеков должен будет уйти в отставку по итогам переговоров, которые пройдут в этот день. В свою очередь, Жээнбеков на встрече с Жапаровым, которая прошла 14 октября, заявил, что в данный момент он не имеет права уйти в отставку.

Как сообщалось, Жээнбеков подписал указ о назначении Садыра Жапарова премьер-министром страны. На первой пресс-конференции в качестве главы кабмина Жапаров заявил, что намерен обсудить с главой государства вопрос его отставки.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Жапарова.

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