Премьер Киргизии Жапаров намерен обсудить с президентом вопрос его отставки

Новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что намерен обсудить с главой государства Сооронбаем Жээнбековым вопрос отставки лидера республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я сегодня буду обсуждать с ним этот вопрос. Отставка президента — это не мое желание, это требование народа», — сказал Жапаров на первой пресс-конференции в качестве главы кабмина.

Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром страны 14 октября. Состав правительства Жапаров решил оставить прежним.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Жапарова.

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