В Кремле выразили свое отношение к переговорам по Карабаху с участием Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле относятся к четырехсторонним переговорам по конфликту в Нагорном Карабахе с участием Турции. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.ru».

«В Кремле прежде всего исходят из того, что в ходе недавней московской встречи трех министров иностранных дел все три стороны подтвердили принцип неизменности переговорного формата», — заявил Песков.

Ранее Турция предложила РФ, Армении и Азербайджану провести переговоры по ситуации в Карабахе, учитывая, что Россия находится на стороне Армении, а Турция поддерживает Азербайджан.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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