Лавров: Турция для России тесный партнер, но не стратегический союзник

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает Турцию тесным партнером, а не стратегическим союзником, передает ТАСС.

«Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника. Это очень тесный партнер», — сказал Лавров.

При этом он уточнил, что на многих направлениях данное партнерство имеет стратегический характер.

Российский министр также отметил, что Россия не разделяет мнения Турции о возможности военного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Ранее Турция заявила, что поддержит любые действия, которые Азербайджан предпримет для решения этого конфликта, включая военные.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Учения на берегу: Турция испытывает С-400

— Министры обороны России и Турции обсудили Карабах

— Турция предложила РФ, Армении и Азербайджану провести переговоры по Карабаху