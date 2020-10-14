Лавров: Турция для России тесный партнер, но не стратегический союзник
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает Турцию тесным партнером, а не стратегическим союзником, передает ТАСС.
«Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника. Это очень тесный партнер», — сказал Лавров.
При этом он уточнил, что на многих направлениях данное партнерство имеет стратегический характер.
Российский министр также отметил, что Россия не разделяет мнения Турции о возможности военного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Ранее Турция заявила, что поддержит любые действия, которые Азербайджан предпримет для решения этого конфликта, включая военные.
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