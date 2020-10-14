Парламент Киргизии проголосовал за назначение Жапарова премьер-министром
Депутаты парламента Киргизии на внеочередном заседании утвердили кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра страны, передает ТАСС.
Парламентарии также единогласно утвердили структуру, программу и состав нового правительства.
5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Жапарова. Ряд оппозиционеров не согласились с данным назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера.
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