Киевский политолог назвал Украину «русской»

Киевский политолог Глеб Ляшенко заявил, что Украина всегда была русской, как минимум наполовину, передает «Голос Правды».

«Украина всегда была русской — как минимум, наполовину. Это было исторически. Но так называемые «патриоты» пытаются навязать нам миф, что раньше была моноэтничная Украина, все говорили по-украински, а потом пришли советские оккупанты и принесли на штыках русский язык», — сказал эксперт.

Он заметил, что в стране проживает большое количество «русских украинцев» — людей, которые говорят по-русски, имеют русские корни, либо считают себя русскими.

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