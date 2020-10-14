Киевский политолог назвал Украину «русской»
Бернст Ю.
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Киевский политолог Глеб Ляшенко заявил, что Украина всегда была русской, как минимум наполовину, передает «Голос Правды».
«Украина всегда была русской — как минимум, наполовину. Это было исторически. Но так называемые «патриоты» пытаются навязать нам миф, что раньше была моноэтничная Украина, все говорили по-украински, а потом пришли советские оккупанты и принесли на штыках русский язык», — сказал эксперт.
Он заметил, что в стране проживает большое количество «русских украинцев» — людей, которые говорят по-русски, имеют русские корни, либо считают себя русскими.
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