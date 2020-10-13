Косачев: Осло бездоказательно обвиняет Россию в кибератаках

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал бездоказательным норвежские обвинения России в кибератаке на парламент в августе 2020 года. Об этом пишет ТАСС.

«Как всегда, предъявлены обвинения без утруждения себя доказательствами и каких-либо предложений в адрес России обсудить этот инцидент на уровне экспертов», — сказал Косачев.

Ранее Осло заявило, что 24 августа Россия совершила кибератаку на норвежский парламент. Как заявила Норвегия, были взломаны почтовые ящики нескольких политиков.

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