Прогресса в переговорах по обмену Уилана не ожидается до выборов в США
Каких-либо подвижек в переговорах Москвы и Вашингтона по обмену осужденного за шпионаж гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана не будет до окончания американских выборов. Об этом в интервью «Интерфакс» заявил адвокат осужденного Владимир Жеребенков.
«Пока выборы не пройдут, движения не будет», — заявил Жеребенков.
Он добавил, что защита пока не посещала Уилана в мордовской колонии.
Ранее Жеребенков сообщал, что Москва и Вашингтон ведут переговоры об обмене Уилана, однако США не предпринимают активных действий в этом направлении.
Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. Мосгорсуд признал 15 июня задержанного виновным в шпионаже против России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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