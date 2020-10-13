Глава МИД Армении встретился в Москве с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян проводит 13 октября в Москве встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на армянское посольство в России.

«Встреча проходит в доме приемов МИД на Спиридоновке», — уточнил представитель посольства.

В настоящее время сопредседателями минской группы ОБСЕ являются Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шефер (США).

Ранее сообщалось, что находящийся в российской столице Шефер и личный представитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху, посол Каспржик встретились с заместителем главы МИД РФ Андреем Руденко.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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