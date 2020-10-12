Мать Джона Маккейна умерла в возрасте 108 лет

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Мать Джона Маккейна Роберта Маккейн, 2008 год Мать Джона Маккейна Роберта Маккейн, 2008 год
Мать Джона Маккейна Роберта Маккейн, 2008 год
Matt Rourke/AP

Роберта Маккейн, мать покойного сенатора от штата Аризона и кандидата в президенты США на выборах 2008 года, Джона Маккейна, скончалась на 109-м году жизни. Об этом в своем Twitter написала ее невестка Синди Маккейн.

«С большой грустью я объявляю о смерти моей замечательной свекрови Роберты Маккейн», — написала Синди Маккейн.

Говоря о покойнице, она отметила, что не могла и мечтать «о лучшем образце для подражания или лучшем друге».

Джон Маккейн, который в 2008 году был выдвинут республиканцами на пост президента США, умер в 2018 году из-за рака мозга.