В ДНР назвали дату заседания контактной группы по Донбассу

Заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу состоится 14 октября в формате видеоконференции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«В среду, 14 октября, состоится видеоконференция контактной группы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник, 13 октября, также в формате видеоконференции пройдет заседание профильных подгрупп по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал уйти с поста президента Украины, если ему не удастся прекратить вооруженный конфликт в Донбассе.

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