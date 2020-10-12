В ДНР назвали дату заседания контактной группы по Донбассу
Заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу состоится 14 октября в формате видеоконференции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«В среду, 14 октября, состоится видеоконференция контактной группы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во вторник, 13 октября, также в формате видеоконференции пройдет заседание профильных подгрупп по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал уйти с поста президента Украины, если ему не удастся прекратить вооруженный конфликт в Донбассе.
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