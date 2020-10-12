Депутат Лысаков отказался извиняться за посты в Telegram после критики от руководства «ЕР»

Первый зампред комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков не будет извиняться за свои высказывания, поскольку не понимает, какие его слова стали поводом для недовольства со стороны руководства фракции «Единой России». Появление вопроса о лишении полномочий депутат связал с возрастающей популярностью его Telegram-канала.

«Число подписчиков и читателей растет, охват большой, цитируемость очень высокая, заходов много – почти до двух миллионов в месяц. Это обеспокоило руководство фракции, поскольку я там высказывают жесткую позицию по целому спектру вопросов. Это и явилось основанием, чтобы меня сместить с должности. Мой канал – это моя трибуна. За что мне извиняться? Я имею право на свободную точку зрения», — сказал Лысаков в интервью «Газете.Ru».

Депутат подчеркнул, что не понимает, о каких «неуместных и некорректных» высказываниях с его стороны идет речь.

«Я хотел бы это уточнить. Это же Сергей Иванович Неверов сказал – руководитель фракции. Вот пусть он приведет примеры. Некоторые коллеги уже просят у меня ссылку на эти высказывания. Говорят мне: я пролистал канал, а там ничего нет», — добавил он.

Лысаков заключил, что его нынешняя должность «не дает ничего, кроме чуть более просторного кабинета». «Первые заместители и заместители имеют приемные, а обычные депутаты – в одной комнатушке сидят со своими помощниками. Мне просто придется переселится в другой кабинет. Никаких льгот или преференций эта должность не дает», — уточнил парламентарий.

Ранее глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что Лысакова могут лишить должности первого зампреда из-за его высказываний.

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