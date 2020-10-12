Посол Болгарии прибыл в МИД РФ после высылки сотрудников торгпредства РФ

Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин прибыл в МИД России после высылки сотрудников российского торгпредства из Софии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее внешнеполитическое ведомство Болгарии заявило, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила сожаление по поводу высылки дипломатов, назвала обвинения «надуманными» и заявила, что Москва примет ответные меры.

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