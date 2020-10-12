В Бишкеке повторно ввели режим ЧП

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о повторном введении режима чрезвычайного положения на территории Бишкека, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе главы государства.

Как уточнили в ведомстве, Жээнбеков подписал указ о новом введении режима ЧП. Такое решение обусловлено тем, что парламент в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме ЧП и по закону режим должен был быть снят. В указе Жээнбекова говорится, что режим ЧП вводится до 19 октября. Притом если указ не будет утвержден парламентом, то режим ЧП автоматически будет отменен 15 октября.

Массовые протесты начались в Киргизии 5 октября после итогов парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Несогласные с итогами выборов захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по данным его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. В столкновениях пострадали более 1,2 тыс. граждан, один человек погиб.

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