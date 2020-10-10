Результат анализа Байдена на коронавирус снова отрицателен

Результат очередного анализа на коронавирус у кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена снова отрицателен, пишет Reuters со ссылкой на избирательный штаб демократа.

В прошлый раз Байден и его жена Джилл сдавали анализы 2 октября.

До этого соперник Байдена на выборах — действующий президент Дональд Трамп — выступил с обращением к сторонникам. Трамп, который раньше заразился коронавирусом, говорил с балкона Белого дома почти 20 минут.

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