Общение Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО попало на видео

Опубликована видеозапись встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО. Ее распространил Telegram-канал «Пул Первого».

«Половина, насколько я понимаю, здесь юристы, (которые) прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь», — сказал Лукашенко в ходе встречи.

Как сообщалось, президент «четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО, членами так называемого Координационного совета (КС) и объединенного штаба».

Отмечается, что Лукашенко и оппозиционеры обсудили конституционную реформу. Среди присутствовавших на встрече бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, его сын Эдуард Бабарико, член президиума Координационного совета Лилия Власова, координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров, директор Pandadoc Дмитрий Рабцевич, член президиума КС Илья Салей, директор Vondel/Hepta, соучредитель The Village Беларусь Александр Василевич, а также Кирилл Бадей, до ареста занимавший позицию и.о. председателя правления Белгазпромбанка.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста и забастовки. Протестующие требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов не признали официальные результаты, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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