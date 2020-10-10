Эксперт: порядка 1,5 млн человек в избирательных списках США – мертвые души

На выборах президента США складывается не очень хорошая ситуация, поскольку, по данным американских экспертов, порядка полутора миллионов избирателей в избирательных списках – это «мертвые души», порядка 6 миллионов не имеют права голоса, поскольку они ограничены в правах до завершения своего тюремного срока, это достаточно существенная часть электората, констатировал Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки.

«Порядка 50 миллионов избирателей не внесены в избирательные списки. Это очень большая масса людей, и непонятно, где эти избиратели проявятся и как они будут участвовать в голосовании.

Самые большие споры и нарекания со стороны Дональда Трампа и его сторонников к масштабному голосованию по почте. Порядка 4 миллионов избирателей уже проголосовали по почте, это очень большая цифра, и это притом что до выборов остается еще месяц.

Очевидно, что сам факт голосования по почте в совокупности с тем, что приходят соответствующие бюллетени умершим людям, вызывают очень серьезные опасения о большом количестве масштабных фальсификаций.

Здесь нужно обратить внимание на то, что сами по себе эти бюллетени приходить не могут. Человек должен направить извещение о том, что он хотел бы проголосовать по почте. Этот случай очень похож на ситуацию с нарушением либо использование технологии рассылки, которая предполагает оказание определенного давления на избирателей, поскольку, возникает вопрос, каким категориям граждан происходит рассылка.

При этом, эта рассылка происходит без причинного желания и на лицо принуждение принять участие в выборах. Таким образом, можно сказать, что тот или иной кандидат старается мобилизовать определенное количество дополнительно своего электората. Это не первый скандальный случай в ходе данной избирательной кампании. И это еще раз подчеркивает тот факт, что у проигравшего кандидата будет возможность их оспорить.

Я думаю, может повториться скандальная ситуация 2000 года, когда были оспорены выборы в штате Флорида и был произведен пересчет, который ничем не завершился, и по сути Буш-младший одержал победу по решению суда, а не по окончательным данным избирательной комиссии. Думаю, что множество скандалов, которые мы сейчас наблюдаем, свидетельствуют о том, что проигравшая сторона будет иметь все основания для оспаривания результатов выборов по всей территории США.

Любопытно, что наибольшее число голосований по почте проходит в не определившихся штатах. Это вызывает очень серьезные вопросы. Фактически, скандальное почтовое голосование запущено в тех штатах, где будет конкурентное голосование, это 6-7 штатов. Предполагаю, что сейчас здесь происходит массовая фальсификация, которая может повлиять на результат избирательной кампании в целом», - отметил Шаповалов.