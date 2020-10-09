Глава МИД Белоруссии заявил о бесперспективности санкций ЕС

Санкционные меры Европейского союза в отношении Белоруссии являются бесперспективными и контрпродуктивными, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в разговоре с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Об этом сообщает «БелТА».

Макей подчеркнул, что Белоруссия готова к равноправному и уважительному диалогу с Евросоюзом.

Ранее Европейский союз ввел санкции против белорусских чиновников, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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