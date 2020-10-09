Лавров: Россия обеспокоена военной активностью НАТО в Балтийском море
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что наращивание военной активности НАТО вблизи российской границы в Балтийском море вызывает беспокойство, передает ТАСС.
По итогам встречи с датским коллегой Еппе Куфудом министр подчеркнул, что Москва не видит в Европе и в этом регионе в частности каких-либо проблем, которые требуют военного решения.
Лавров отметил, что в ходе переговоров российская сторона «подтвердила позицию против конфронтации, за налаживание конструктивного диалога, в том числе между военными ведомствами».
В июне этого года НАТО провело масштабные маневры в Балтийском море Baltops-2020. В них приняли участие войска 19 стран, в том числе США, Германии, Франции и Великобритании.
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