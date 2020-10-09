Лукашенко порекомендовал Польше разобраться с результатами своих выборов

Польше, критикующей «несправедливые выборы» в Белоруссии, должна разобраться с результатами своих президентские выборы в июле, в которых на второй срок был избран Анджей Дуда. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит «БелТА».

По его словам, Варшава вмешивается во внутренние дела Белоруссии, чтобы отвлечь собственное население от внутренних проблем.

«Почему литовцы, поляки и украинцы лезут к нам? Потому что у них катастрофическая ситуация, надо население отвлечь, а еще пальцем показать, что мы в этом виноваты», — сказал Лукашенко.

Он убежден, что поляки в скором времени сами разберутся в ситуации.

«Поэтому потерпите немножко — с ними люди там скоро начнут разбираться. А то у нас, видите ли, «выборы несправедливые, 80%». А 50,5% — в Польше победил Дуда», — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что «сейчас уже все заявляют», что на прошедших в этой стране выборах произошла «полнейшая фальсификация».

«Вот там надо разобраться», — добавил Лукашенко.

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