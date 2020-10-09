Президент Киргизии заявил об угрозе государственности республики

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране есть угроза потери государственности, передает его пресс-служба.

Политик отметил, что в рамках своих конституционных полномочий он сделает все, чтобы сохранить мирную жизнь граждан и целостность республики.

«Уверен, что все здоровые силы страны полностью поддержат меня. Сегодня мы становимся свидетелями того, что нависла реальная угроза нашей государственности», --заявил Жээнбеков.

Он также считает, мирная жизнь граждан и спокойствие в Киргизии находятся под угрозой из-за непомерных амбиций ряда политиков.

«Наряду с политическими, звучали и провокационные призывы, подрывающие единство страны и мирную жизнь общества», — сказал Жээнбеков.

Он подчеркнул, что Киргизия находится «у черты опасности».

По его мнению, мирная жизнь жителей республики «не должна быть принесена в жертву политических страстей. В связи с этим в Бишкеке было объявлено чрезвычайное положение, добавил Жээнбеков.

Ранее президент Киргизии подписал указ о введении в Бишкеке режима ЧП. Согласно документу, такой режим вводится с 20.00 9 октября до 08.00 21 октября.

4 октября прошли выборы в парламент Киргизии. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли 4 из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия).

После объявления результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

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