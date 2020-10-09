Алиев дает Армении «последний шанс» вывести войска из Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что дает «последний шанс» Еревану вернуться к формату переговоров и вывести войска из Карабаха, передает РИА «Новости».

Он констатировал, что в настоящее время бои идут во всех направлениях, однако Азербайджан «принуждает» противника к миру.

«Мы им показали, что и на поле боя, и на столе переговоров побеждаем мы. Они увидели нашу силу, нашу волю. Ни одна сила не сможет свернуть нас с нашего верного пути», — отметил Алиев в своем обращении к народу.

По его словам, Азербайджан любыми способами вернет «свои земли», но хочет сделать это мирным путем и дает Армении «последний шанс».

«Мы даем им последний шанс, выведите войска, вернитесь к переговорам, возьмите обязательства», — подытожил Алиев.

Новый виток конфликта между Азербайджаном и Арменией начался в конце сентября. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение. Россия, как США и Франция призывают стороны к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

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