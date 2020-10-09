Кандидат в вице-премьеры Киргизии Токтогазиев ранен

Кандидат в вице-премьеры Киргизии Тилек Токтогазиев получил ранение на митинге, сообщила депутат киргизского парламента от партии «Ата-Микен» Эльвира Сурабалдиева на своей странице в Twitter.

В настоящее время Токтогазиев находится в больнице без сознания, указано в сообщении.

4 октября прошли выборы в парламент Киргизии. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли 4 из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия).

После объявления результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Атамбаева совершено покушение

— Президент Киргизии приказал ввести войска в Бишкек

— В Бишкеке между митингующими начались столкновения