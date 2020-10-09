На Атамбаева совершено покушение

На бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева было совершено покушение, сообщила его советница Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook.

«В машину экс-президента стреляли боевыми пулями», – написала советница экс-главы государства.

По последней информации, Атамбаев не пострадал.

4 октября прошли выборы в парламент Киргизии. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли 4 из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия).

После объявления результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

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