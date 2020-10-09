Президент Киргизии приказал ввести войска в Бишкек

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке с 20.00 (17.00 мск) 9 октября до 8.00 (5.00 мск) 21 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения», — заявил представитель пресс-службы.

Отмечается, что Генштабу Вооруженных сил поручается «ввести на территорию города Бишкека воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов». Также в городе будет действовать комендантский час.

Как сообщили в пресс-службе, режим ЧП вводится из-за угрозы жизни и здоровью людей, чтобы защитить граждан и стабилизировать обстановку.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

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