Армения опровергла четкую договоренность о прекращении боев в Карабахе 8 октября

Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр опроверг появившуюся в армянских и зарубежных СМИ информацию о четкой договоренности сторон конфликта в Нагорном Карабахе о прекращении 8 октября огня на линии соприкосновения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Распространяемая в армянских и зарубежных СМИ информация...не соответствует действительности», — уточнил он.

Ранее онлайн-портал eadaily.com со ссылкой на свои источники сообщил, что якобы «военные действия будут приостановлены сегодня, 8 октября, в 18.00 (17.00 мск)».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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