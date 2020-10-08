Захарова отреагировала на заявление Франции и ФРГ о санкциях против РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на совместное заявление Франции и Германии об антироссийских санкциях из-за ситуации с Алексеем Навальным. Ее официальный комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова назвала «неприемлемым по содержанию и тональности» заявление Парижа и Берлина, которое показывает категорический отказ этих стран считаться с фактами от российской стороны.

Она отметила, что вместо должного сотрудничества с Россией по этому вопросу, Германия и Франция переключились на «угрозы и попытки шантажа» в адрес Москвы.

«Франция и ФРГ теперь становятся во главе формирующейся в Евросоюзе «антироссийской коалиции» вопреки неоднократно звучавшим ранее заверениям в приверженности партнерству с Россией», — отметила Захарова.

Москва готова к открытому диалогу, если зарубежные коллеги откажутся от попыток диктата. Однако делать «бизнес как всегда» с Берлином и Парижем в России не считают возможным, добавила дипломат.

Ранее Франция и Германия заявили, что подготовят предложения по введению антироссийских санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным. Их поддержали Нидерланды и Великобритания.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.