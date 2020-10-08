Пушков посмеялся над Зеленским

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале посмеялся над президентом Украины Владимиром Зеленским, который встретился с герцогом и герцогиней Кембриджскими в Букингемском дворце.

Пушков поделился фотографией, на которой украинский лидер и его супруга запечатлены с членами королевской семьи.

«Все-таки есть аудитории, где у Зеленского что-то получается. Главное, чтобы не на крупных саммитах его снимали, а в более узком кругу. На саммитах талант комедианта не востребован, а в знатных гостиных – вполне», — написал сенатор под фотографией.

Зеленский находится в Великобритании с двухнедельным визитом. 8 октября украинский лидер и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должны подписать новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

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