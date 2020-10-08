Британия поддержала введение санкций против России из-за Навального

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Соединенное Королевство поддерживает предложение коллег из Франции и Германии о введении санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщает РИА «Новости».

«Мы стоим плечом к плечу с нашими германскими и французскими партнерами в выработке ответа на отвратительное отравление Алексея Навального», — сказал Рааб.

Он исказил заявление ОЗХО, заявив, что организация якобы подтвердила отравление Навального боевым веществом из группы «Новичок».

В то время как 6 октября ОЗХО заявила об отравлении Навального похожим на «Новичок» веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.

Ранее стало известно, что Франция и Германия подготовят предложения по введению антироссийских санкций из-за ситуации с Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.