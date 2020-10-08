Bloomberg: Трамп планирует возобновить предвыборные мероприятия

Заразившийся коронавирусом нового типа президент США Дональд Трамп планирует возобновить проведение предвыборных мероприятий на следующей неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, в понедельник, 12 октября, американский лидер намерен посетить Пенсильванию. После этого, 13 октября, Трамп планирует отправиться в Мичиган.

На 15 октября намечен следующий раунд дебатов президента с кандидатом на пост главы государства от Демократической партии США Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом американский лидер вернулся в Белый дом из больницы. У него и первой леди США Меланьи Трамп выявили COVID-19 после того, как у советницы главы государства Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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