NYT посчитала стоимость лечения Трампа от COVID-19

Стоимость лечения президента США Дональда Трампа от новой коронавирусной инфекции оценивается в более чем $100 тысяч, сообщает The New York Times.

Во время пребывания в госпитале глава государства неоднократно сдала тесты на коронавирус нового типа, а также получал экспериментальное лечение, стероиды и кислород, указано в материале.

«Для того, кто не является президентом, это стоило бы более чем $100,000», – отмечает издание.

Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом американский лидер вернулся в Белый дом из больницы. У него и первой леди США Меланьи Трамп выявили COVID-19 после того, как у советницы главы государства Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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