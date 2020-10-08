Демократы обещают привлечь Россию к ответственности за угрозу войскам США

В случае победы на президентских выборах кандидат Демократической партии США Джо Байден «привлечет к ответственности» Россию за любую угрозу американским войскам, заявила претендент на пост вице-президента Камала Харрис в ходе дебатов с вице-президентом страны Майком Пенсом. Трансляцию вел телеканал CBS.

Харрис повторила сообщения ряда американских средств массовой информации о якобы «сделке» России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных.

Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан» также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. О беспочвенности данных обвинений заявили также в американском министерстве обороны.

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