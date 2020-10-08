Bloomberg: глава службы безопасности Белого дома находится в больнице с COVID-19

Начальник службы безопасности Белого дома Крид Бейли серьезно болен новой коронавирусной инфекцией и находится в больнице с сентября текущего года, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В Белом доме отказались комментировать данную информацию, указано в сообщении агентства.

Бейли является главой службы безопасности, которая занимается проверкой учетных данных для доступа в Белый дом и тесно сотрудничает с Секретной службой США в вопросах безопасности на всей территории комплекса. По данным источников, он заразился коронавирусом до 26 сентября.

США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 7,5 млн случаев заболевания, из них более 211 тысяч — с летальным исходом. Выздоровели более 2,9 млн человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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