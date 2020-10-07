Тихановскую объявили в розыск в России

МВД России поместило экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в базу разыскиваемых лиц, следует из данных на сайте ведомства.

Там отмечается, что лидер белорусской оппозиции объявлена в розыск по статье уголовного кодекса, но какой именно не уточняется.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что Тихановская не находится в международном розыске.

Ранее Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.

По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. Светлана Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится за рубежом.