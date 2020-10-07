Алиев заявил, что азербайджанцы должны вернуться в Карабах после конфликта

Жившие прежде на территории Нагорного Карабаха азербайджанцы должны вернуться в свои дома после урегулирования конфликта. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале».

«После мирного урегулирования, и это, кстати, отражено в базовых принципах, которые называются Мадридскими принципами, азербайджанское население должно вернуться на оккупированные территории», — подчеркнул азербайджанский лидер.

При этом он добавил, что с подписанием мирного соглашения со сторонами конфликта армяне и азербайджанцы должны жить вместе, «как это и было на протяжении многих лет».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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