Алиев заявил, что Турция и РФ должны участвовать в урегулировании ситуации в Карабахе

Турция и Россия должны принимать активное участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью российскому «Первому каналу» заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, сегодня сотрудничество между Россией и Турцией-членом НАТО намного прочное, чем сотрудничество между турецким государством и «другой страной-членом НАТО», которая «постоянно в чем-то обвиняет» Анкару.

Азербайджанский лидер считает, что это новые политические реалии, с 1992 года мир значительно изменился, надо исходить из этого, а не из каких-то догм.

Алиев выразил мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян «надоел мировым лидерам своими телефонными звонками», теряет свои позиции в их глазах в вопросе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

«И вот те, кто имеют потенциал для урегулирования, тех, кого Азербайджан уважает за достоинство... вот они и должны быть гарантами долгосрочного мира. Среди них мы видим Турцию и Россию», — заявил президент Азербайджана.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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