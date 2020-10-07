Иран направил ноты протеста Баку и Еревану в связи с обстрелом своей территории

МИД Ирана направил официальные ноты протеста правительствам Азербайджана и Армении в связи со случайными попаданиями снарядов и ракет по территории ИРИ. Об этом заявил 7 октября официальный представитель иранского ведомства Саид Хатибзаде, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что иранское руководство ни при каких обстоятельствах не будет пренебрегать безопасностью своих граждан.

«Мы призываем обе стороны <...> уважать суверенитет и территориальную целостность Ирана и принять необходимые действия для предотвращения таких недопустимых инцидентов», — заявил Хатибзаде.

5 октября иранское агентство Tasnim сообщило, что несколько снарядов, выпущенных в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе, попали по территории Ирана, в частности они упали недалеко от населенного пункта Хода-Афарин. В результате инцидента пострадал шестилетний ребенок, а также были повреждены несколько домов.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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