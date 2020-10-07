Граждане 52 стран смогут въехать в Россию с помощью электронной визы

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил перечень стран, граждане которых смогут получить электронную визу с 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Так, в перечень вошли 52 страны. Кроме того, срок пребывания иностранных граждан в России будет увеличен с 8 до 16 дней.

Отмечается, что теперь электронная виза распространится на территорию всей страны. Она будет оформляться через интернет без подкрепления какими-либо документами о целях поездки.

Как уточняется, консульский сбор обойдется путешественникам в $40. Для детей до 6 лет получение электронной визы будет бесплатным.

Ранее Госдума приняла законопроект, определяющий электронные визы как самостоятельную категорию въездных документов. Они заработают в РФ с 1 января 2021 года.

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