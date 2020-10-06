Украина может присоединиться к санкциям ЕС против России из-за Навального
Киев может присоединиться к санкциям Евросоюза против России после того, как ознакомится с отчетом ФРГ об отравлении Алексея Навального, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА «Новости».
«Я бы хотел, чтобы мы услышали обнародованные детали немецкой стороны, в первую очередь. И тогда уже Украина будет, я уверен, присоединяться к санкциям наших международных партнеров», — сказал Зеленский.
Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила, что в организме Навального обнаружили вещество, аналогичное «Новичку», но не запрещенное.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.
Затем Алексея Навального перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.
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