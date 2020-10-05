CNN: между Пенсом и Харрис во время дебатов поставят заграждение

Вице-президент США Майк Пенс и кандидат на этот пост от демократов Камала Харрис во время предстоящих дебатов будут разделены плексигласовым заграждением, сообщает CNN со ссылкой на информированный источник.

Данное решение было принято комиссией по проведению дебатов на фоне роста числа случаев COVID-19 в Белом доме, указано в сообщении.

Дебаты Пенса и Харрис должны состояться 7 октября.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Глава государства был госпитализирован. 5 октября Трамп заявил о выписке из больницы.

Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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