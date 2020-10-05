Британский суд отменил решение о признании Гуайдо главой Венесуэлы

Апелляционный суд Англии отменил решение Высокого суда Лондона о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо главой Венесуэлы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на юридическую компанию Zaiwalla & Co.

В компании рассказали, что апелляция постановила выяснить, признает ли британское правительство тот факт, что Николас Мадуро в действительности по-прежнему осуществляет полномочия президента республики.

Прежнее решение британский суд посчитал неверным, так как признание де-юро президентства Гуайдо исключало признание Мадуро главой страны де-факто.

Ранее лондонский суд признал Гуайдо президентом Венесуэлы, лишив таким образом правительство действующего лидера Мадуро доступа к венесуэльскому золоту, которое хранится в Банке Англии.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом республики. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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