Лавров напомнил главе МИД Франции о запросе России по ситуации с Навальным

Россия до сих пор не получила ответ Франции на запрос правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Лавров также указал на неприемлемость попыток политизировать данный инцидент, указано в сообщении.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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