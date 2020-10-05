В Германии призвали к более тесному сотрудничеству с Россией

Анна Светлова

Глава бундестага Вольфганг Шойбле заявил о необходимости более тесного сотрудничества с Россией и уважении к ней как одной из сверхдержав. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

Он обратил внимание на то, что с момента объединения Германии в 1990 году мир значительно изменился, однако он не стал безопаснее.

По его словам, очень важно в связи с этим укрепить Европу, и о ее безопасности должны думать собственные народы. Шойбле отметил, что европейцам следует показать себя в сферах экономики и политики, чтобы иметь больший вес в диалоге с такими государствами, как Россия, США и Китай.

При этом ведущую роль в этом стоит взять на себя ФРГ, считает политик. Глава бундестага уверен, что немцам необходимо пересмотреть отношения с РФ и усилить сотрудничество с ней, «с полным уважением к ее требованиям и истории». Он добавил, что то же касается и Китая.

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