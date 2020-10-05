Помпео отметил готовность США к провокациям во время болезни Трампа

Антон Демидов

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти страны готовы к провокациям противников во время болезни президента Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

По его словам, в мире есть «преступные, злонамеренные действующие лица».

«США полностью готовы, и госдепартамент, и наши дипломаты. Я был сегодня с (председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США. — «Газета.Ru») генералом Милли. Все готовы», — ответил Помпео на вопрос, могут ли какие-либо страны воспользоваться болезнью Трампа в своих интересах.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. В настоящее время глава государства находится в больнице. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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