У Трампа упал уровень кислорода в крови 2 октября

У президента США Дональда Трампа утром 2 октября фиксировалось резкое снижение уровня насыщения крови кислородом. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на главу аппарата сотрудников Белого дома Марка Медоуза.

«У него была высокая температура, а уровень кислорода в его крови резко снизился», — сказал Медоуз.

Он подчеркнул, что сейчас состояние президента улучшилось.

Ранее в ходе пресс-конференции американский лидер не дал ответ на вопрос, получал ли он кислород, подчеркнув, что на данный момент это не требуется. Врачи также заявили, что Трамп идет на поправку, хотя источник, знакомый с состоянием президента, отметил, что здоровье политика вызывает опасения.

До этого сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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